Как проверить себя на туннельный синдром 

Туннельный синдром в последнее время широко распространился в мире из-за перехода на удаленную работу и учебу. Он появляется у тех, кто долго пользуется компьютерами и гаджетами.

Это неврологическое заболевание характеризуется онемением и болью в руках. Если вас беспокоят такие симптомы, возможно, у вас есть туннельный синдром. Проверить, есть ли он у вас, можно с помощью простого способа.