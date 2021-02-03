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Как проверить себя на туннельный синдром 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Туннельный синдром в последнее время широко распространился в мире из-за перехода на удаленную работу и учебу. Он появляется у тех, кто долго пользуется компьютерами и гаджетами.
Это неврологическое заболевание характеризуется онемением и болью в руках. Если вас беспокоят такие симптомы, возможно, у вас есть туннельный синдром. Проверить, есть ли он у вас, можно с помощью простого способа.
О туннельном синдроме, его причинах и профилактике рассказывает невролог и доктор медицинских наук Александр Комаров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что определена причина особо опасного рака крови.
Болезни и лекарства , Видео , Александр Комаров
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