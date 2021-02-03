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Дерматолог заявила о связи красных родинок и проблем с печенью 

Мира Маркина 11 часов назад
Дерматолог заявила о связи красных родинок и проблем с печенью
Фото: depositphotos.com
Дерматолог Олеся Маркелова в беседе с Пятым каналом заявила об опасности красных родинок. По словам эксперта, они могут сигнализировать о проблемах с печенью:

«Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции».

Вместе с тем появление красных родинок может быть вызвано приемом гормональных препаратов и антидепрессантов, поскольку они воздействуют на печень.
Маркелова также подчеркнула, что порой красные точки на теле не являются родинками:

«Иногда это просто сосудистые нарушения. То есть это проявления перерастянутого микрокапиллярного русла либо это аллергические проявления».

О таких кожных проявлениях беспокоиться не стоит, отметила медик.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему появляются красные родинки.
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