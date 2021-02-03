Последствия алкоголя: что такое синдром Корсакова 

Систематическое употребление даже малых доз алкоголя наносит организму серьезный ущерб. Но если изменения в физическом состоянии отмечает только пьющий, то изменения психики заметны и окружающим людям. "Рамблер" выяснил, что такое синдром Корсакова и как он проявляется.

Злоупотребление спиртным неизбежно вызывает дефицит тиамина (В1) и никотиновой кислоты. Недостаток полезных элементов поражает психику и нервную систему. Эти нарушения и провоцируют возникновение корсаковского синдрома. Чаще всего им страдают люди после 45 лет, которые пьют в течение 10-15 лет.

Важно вовремя определить развитие болезни, в противном случае расстройство приводит к поражению головного мозга и человек погибает в течение пары лет.

Болезнь получила свое название по имени русского психиатра Сергея Корсакова , который еще в 19 веке впервые описал вид психоза в диссертации "Об алкогольном параличе".

В начале развития корсаковского синдрома больной мучается от депрессии, головной боли и нарушений сна. При употреблении спиртного наступает белая горячка, всплески агрессии и потеря самоконтроля. Больной может видеть галлюцинации, но в трезвом состоянии ничего из произошедшего не помнит.

Со временем апатичное состояние становится постоянным. Сознание путается, человек часто испытывает тревогу и скачки настроения. Если вовремя не обратиться к врачу, то шансы на выздоровление уменьшаются.

Человек путается в датах и перестает усваивать новую информацию. У алкоголика происходит постепенное разрушение нервных окончаний. На ранней стадии развития болезни начинают неметь руки, возникает покалывание в конечностях, которые потом прогрессируют и оборачиваются. Походка становится шаткой, неуверенной, человек часто падает.

Чтобы избавиться от синдрома, необходимо пройти курс дезинтоксикации организма с введением высоких доз витаминов и других препаратов, уменьшающих тревожность.

Однако успех лечения зависит от возраста и общего состояния пациента, а также от личного желания избавиться от зависимости и умения адаптироваться в новых условиях.