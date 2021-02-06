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Что такое сырный синдром и как он проявляется 

Даня Виттиг 9 часов назад
Что такое сырный синдром и как он проявляется
Фото: depositphotos.com
Организм человека реагирует на лечение по-разному. Например, иногда компоненты еды вступают с лекарствами в химическую реакцию. Эта реакция может привести к опасному последствию в виде "сырного синдрома". "Рамблер" выяснил, что это такое.
Сырным синдромом называют состояние, когда после приема таблеток и некоторых продуктов питания у человека резко возникает мигрень и повышается артериальное давление. Синдром возникает при совместном употреблении сыра и антидепрессантов из группы ингибиторов моноаминоксидазы (МАО).
Почему так происходит? Антидепрессанты блокируют работу тирамина. Это приводит к увеличению концентрации норадреналина и серотонина в нейронах и помогает бороться с депрессией. Употребление пищевых продуктов, содержащих этот фермент, запускает обратную реакцию.
Обычно тирамин содержится в продуктах, которые необходимо выдерживать, запекать и ферментировать. При совмещении таблеток с такими продуктами происходит чрезмерное выделение адреналина и норадреналина в кровь.
Спустя время (от 15 минут и до двух часов) после употребления сыра, вина, печени, икры, креветок и копченостей случается катехоламиновый криз. Такая реакция может быть очень опасной.
Растет артериальное давление, температура, возникает дрожь в теле, кожные покровы бледнеют, учащается частота сокращений сердца, болит голова. Возникновение синдрома может обернуться риском развития инфаркта миокарда или инсульта.
Чтобы избежать подобной опасности, при приёме ингибиторов МАО необходимо употреблять в пищу только свежие продукты. Солений, копчености и продукты с плесенью придется избегать.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
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