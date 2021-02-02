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Онколог назвал провоцирующую рак одежду 

Lenta.ru 6 часов назад
Онколог заявил, что одежда из синтетики провоцирует рак
Фото: Unsplash
Российский врач-химиотерапевт Андрей Базылев назвал провоцирующую рак одежду. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам медика, вещи из синтетических материалов, таких как полиэстер, повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

«Обычно при изготовлении этой ткани в нее добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами»,

— объяснил онколог.
Врач добавил, что на данный момент нет никаких научных доказательств того, что синтетические материалы точно провоцируют злокачественные новообразования. Несмотря на это, Базылев порекомендовал избегать длительного контакта с ненатуральными тканями, а также посоветовал отказаться от постельного белья из синтетики.
В июле прошлого года маникюрщица определила рак легких по форме ногтей пенсионерки и спасла ей жизнь. Мастер обратила внимание на странную форму ногтей ее пожилой клиентки и порекомендовала как можно быстрее обратиться к медикам. На приеме в больнице выяснилось, что женщина в действительности больна раком легких.
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