Определена причина особо опасного рака крови 

Исследователи онкологического центра Йельского университета в США обнаружили молекулярный механизм, который предотвращает развитие особо опасного рака крови, устойчивого к лечению. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.