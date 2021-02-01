Что такое невроз желудка и чем он опасен 

Если вы считали, что понятие «невроз» касается только нервной системы, то ошибались. На самом деле невроз может возникнуть совершенно в любом органе. Например, в желудке. О том, почему это происходит и как распознать проблему, читайте в материале «Рамблера».

О неврозе желудка (гастроневрозе) специалисты говорят, когда вследствие психологических проблем у человека нарушается работа этого органа. Страдают заболеванием чаще всего женщины среднего возраста, не слишком устойчивые к стрессам.

Помимо стрессов к неврозу желудка могут привести многие факторы:

Вирусные заболевания

Они ослабляют весь организм, в частности и желудок, делая его более уязвимым

Неправильный образ жизни

Нехватка сна, постоянное нервное напряжение, ненормированный рабочий день и другие подобные факторы крайне негативно действуют на нервную систему организма. Невроз желудка — не единственная проблема, которая может возникнуть из-за такого образа жизни.

Неправильный рацион

Отсутствие баланса белков, жиров и углеводов, постоянные перекусы и злоупотребление вредными продуктами причиняют вред организму. В частности, под удар попадает желудочно-кишечный тракт. Развиться неврозу желудка в таких условиях очень легко.

Внутреннее недовольство собой

Разумеется, без психологических аспектов тут тоже не обошлось. Внутренние неразрешенные конфликты, недовольство жизнью, невысказанные обиды на других людей тоже часто становятся причинами гастроневроза.

Чаще всего невроз желудка проявляется несколькими способами:

изжога, которая не проходит, что бы вы ни предпринимали;

нервная рвота, возникающая без чувства тошноты;

булимия, анорексия: человек начинает либо поглощать огромное количество еды, либо вовсе от нее отказывается. Это крайне опасные формы гастроневроза.

Обнаружив малейшие признаки гастроневроза, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу: гастроэнтерологу и неврологу. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя.