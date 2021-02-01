Главный онколог Минздрава заявил о росте заболеваемости раком к 2030 году 

Это связано с особенностями жизни и развития, а также с повышением выявляемости болезни на ранних стадиях.

«Растёт, но растёт ещё и выявляемость, растёт заболеваемость. Ведь это не только показатель наших с вами неуспехов, это отчасти показатель наших успехов.

С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки вот эти программы диспансеризации скрининга работают. Мы видим с вами увеличение, например, одной из задач онкологической службы Российской Федерации — увеличение ранних стадий [выявление заболевания на ранней стадии — прим. ГМ] до 63-65%. А раньше мы первую, вторую стадию в 52% случаев выявляли. Получается, на 10% мы уже сейчас лучше выявляем онкологические заболевания».

Он уточнил, что число заболевших будет увеличиваться.

«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших. Сейчас в России мы регистрируем около 640 тыс. людей на всю нашу популяцию, но ежегодно. Недавно, мы в восемнадцатом году говорили о 599.