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Чем опасен хронический недосып и как с ним бороться 

Катерина Саломе 5 часов назад
Чем опасен хронический недосып и как с ним бороться
Фото: depositphotos.com
Хронический недосып возникает, когда на протяжении долгого времени организм не получает необходимое количество сна. Почему недосып заслуживает пристального внимания? Об этом подробнее расскажет «Рамблер».
Сон влияет на большинство систем нашего организма: на дыхательную, эндокринную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Во время ночного отдыха выделяются гормоны, которые помогают контролировать аппетит, метаболизм и переработку глюкозы. Хронический недосып сбивает баланс гормонов и сопровождается нарушениями жизненно важных функций.

Последствия хронического недосыпа

Многочисленные исследования показали, что в краткосрочной перспективе отсутствие полноценного ночного отдыха ухудшает память и внимание, негативно сказывается на процессе принятия решений и умении критически оценивать ситуацию. Но не только умственные способности находятся в упадке при недосыпе: депривация сна вредна и для внутренних органов. Повышенный уровень стресса, гипертония и различные воспаления являются следствиями хронического недосыпа и становятся триггерами для развития еще более серьезных болезней: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, ожирения и амнезии. Еще недосып увеличивает шансы попасть в ДТП. По результатам американских исследований, недосып так же опасен для человеческого мозга, как и употребление алкоголя.

Как избавиться от хронического недосыпа

  • Ложитесь спать до 23:00;
  • Избегайте употребления кофеина во второй половине дня;
  • Отложите девайсы в сторону за 30–45 минут до сна, а на замену возьмите книгу;
  • Избегайте тяжелого ужина и алкоголя перед сном;
  • Не занимайтесь рабочими делами перед сном;
  • Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже выходные;
  • Откажитесь от курения;
  • Убедитесь, что комнатная температура прохладная и комфортная;
  • Закройте шторы так, чтобы свет не проникал в комнату, или наденьте маску на глаза для сна;
  • Попробуйте медитацию.
Сон — это базовая потребность организма, которая не может быть заменена или восполнена чем-то другим. Если при соблюдении перечисленных советов вы все равно плохо спите, обратитесь к врачу. Это может быть симптомом болезни, относящейся к расстройству сна.
Видео дня. Чем опасен для человека ночной образ жизни
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