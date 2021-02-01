По статистике, ногти грызут около 30% детей и каждый 11-ый взрослый. Даже незначительные травмы вокруг ногтевого ложа могут вызвать кровотечение, боль или покраснение.

Обкусанные ногти не только выглядят эстетически непривлекательно, но и подвержены развитию воспалений. На руках, особенно под ногтями, находится большое количество бактерий, которые при попадании на слизистую полости рта могут вызвать инфекцию. А в долгосрочной перспективе этот процесс может нарушить нормальный рост ногтей и даже деформировать их.

Бытует мнение, что эта привычка вызвана повышенным уровнем тревожности и стресса. Но так ли это на самом деле? Смотрите видео, чтобы узнать, почему люди грызут ногти.