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Почему люди грызут ногти 

Катерина Саломе 3 часа назад
По статистике, ногти грызут около 30% детей и каждый 11-ый взрослый. Даже незначительные травмы вокруг ногтевого ложа могут вызвать кровотечение, боль или покраснение.
Обкусанные ногти не только выглядят эстетически непривлекательно, но и подвержены развитию воспалений. На руках, особенно под ногтями, находится большое количество бактерий, которые при попадании на слизистую полости рта могут вызвать инфекцию. А в долгосрочной перспективе этот процесс может нарушить нормальный рост ногтей и даже деформировать их.
Бытует мнение, что эта привычка вызвана повышенным уровнем тревожности и стресса. Но так ли это на самом деле? Смотрите видео, чтобы узнать, почему люди грызут ногти.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, почему глаза никогда не замерзают.
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