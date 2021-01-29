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Чем опасен хламидиоз и как его распознать 

Мира Маркина 1 час назад
Чем опасен хламидиоз и как его распознать
Фото: depositphotos.com
Хламидиоз — это инфекционное заболевание, спровоцированное бактерией Chlamydia trachomatis. Бактерия способна передаваться в ходе орального, вагинального или анального секса, а также от матери к ребенку во время родов. Подробнее об этом недуге и о том, как его выявить — в материале "Рамблера".
Одна из главных опасностей хламидиоза заключается в том, что подчас недуг не сопровождается явными симптомами. Вместе с тем болезнь протекает скрытно, в результате чего становится хронической, что приводит к тяжелым осложнениям. Так, у женщин хламидиоз может вызвать внематочную беременность, воспаление органов малого таза, бесплодие и инфекции новорожденного. Для мужчин недуг чреват эпидидимитом и простатитом.
Симптомы болезни различаются в зависимости от типа хламидиоза. Выделяют три разновидности: урогенитальный, глазной и анальный.
Первый проявляется у женщин посредством следующих симптомов:
  • зуд и жжение у входа во влагалища и при мочеиспускании
  • кровотечение между менструациями
  • боль в животе, усиливающаяся во время месячных и секса
  • выделения из влагалища
У мужчин наблюдаются прозрачные или белесые выделения из полового члена, жжение при мочеиспускании и припухлость яичек.
Глазной хламидиоз чаще всего проявляется у новорожденных, когда хламидии попадают на слизистую оболочку глаза, но порой он встречается и у взрослых. Симптомы:
  • отечность век
  • покраснение белков глаз
  • густые выделения на ресницах, особенно по утрам
  • жжение и зуд 
  • расплывчатое зрение
  • чувствительность к свету
Анальный хламидиоз вызывает воспаление прямой кишки и сопровождается болью, выделениями, а иногда кровотечением.
При подозрении на хламидиоз следует как можно скорее обратиться к гинекологу или урологу. Как правило, для лечения недуга врачи выписывают антибиотики.
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