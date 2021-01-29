Чем опасен хламидиоз и как его распознать 

Хламидиоз — это инфекционное заболевание, спровоцированное бактерией Chlamydia trachomatis. Бактерия способна передаваться в ходе орального, вагинального или анального секса, а также от матери к ребенку во время родов. Подробнее об этом недуге и о том, как его выявить — в материале "Рамблера".

Одна из главных опасностей хламидиоза заключается в том, что подчас недуг не сопровождается явными симптомами. Вместе с тем болезнь протекает скрытно, в результате чего становится хронической, что приводит к тяжелым осложнениям. Так, у женщин хламидиоз может вызвать внематочную беременность, воспаление органов малого таза, бесплодие и инфекции новорожденного. Для мужчин недуг чреват эпидидимитом и простатитом.

Симптомы болезни различаются в зависимости от типа хламидиоза. Выделяют три разновидности: урогенитальный, глазной и анальный.

зуд и жжение у входа во влагалища и при мочеиспускании

кровотечение между менструациями

боль в животе, усиливающаяся во время месячных и секса

выделения из влагалища Первый проявляется у женщин посредством следующих симптомов:

У мужчин наблюдаются прозрачные или белесые выделения из полового члена, жжение при мочеиспускании и припухлость яичек.

отечность век

покраснение белков глаз

густые выделения на ресницах, особенно по утрам

жжение и зуд

расплывчатое зрение

чувствительность к свету Глазной хламидиоз чаще всего проявляется у новорожденных, когда хламидии попадают на слизистую оболочку глаза, но порой он встречается и у взрослых. Симптомы:

Анальный хламидиоз вызывает воспаление прямой кишки и сопровождается болью, выделениями, а иногда кровотечением.

При подозрении на хламидиоз следует как можно скорее обратиться к гинекологу или урологу. Как правило, для лечения недуга врачи выписывают антибиотики.