Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые предупредили об опасности апноэ 

Даня Виттиг 2 часа назад
Ученые предупредили об опасности апноэ
Фото: depositphotos.com
Ученые австралийского Института исследования сердца назвали апноэ "тихим убийцей". Об этом сообщает издание Express.
По данным ученых, кратковременная остановка дыхания во время сна (апноэ) повышает уровень адреналина. Это приводит к росту артериального давления и увеличивает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
На фоне удушья может возникнуть сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность и инсульт, указано в сообщении.
Люди, страдающие апноэ средней и тяжелой степени, подвержены риску появления сахарного диабета, головных болей, снижения памяти и концентрации, расстройств настроения, депрессии, а также эректильной дисфункции.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие народные средства подходят для лечения бессонницы.
Видео дня. Жвачка и колбаса: привычки, которые снижают уровень IQ
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение