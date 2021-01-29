Ученые предупредили об опасности апноэ 

Ученые австралийского Института исследования сердца назвали апноэ "тихим убийцей". Об этом сообщает издание Express.
По данным ученых, кратковременная остановка дыхания во время сна (апноэ) повышает уровень адреналина. Это приводит к росту артериального давления и увеличивает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
На фоне удушья может возникнуть сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность и инсульт, указано в сообщении.
Люди, страдающие апноэ средней и тяжелой степени, подвержены риску появления сахарного диабета, головных болей, снижения памяти и концентрации, расстройств настроения, депрессии, а также эректильной дисфункции.
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