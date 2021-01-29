Ученые предупредили об опасности апноэ 

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Ученые австралийского Института исследования сердца назвали апноэ "тихим убийцей". Об этом сообщает издание Express.

По данным ученых, кратковременная остановка дыхания во время сна (апноэ) повышает уровень адреналина. Это приводит к росту артериального давления и увеличивает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.

На фоне удушья может возникнуть сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность и инсульт, указано в сообщении.

Люди, страдающие апноэ средней и тяжелой степени, подвержены риску появления сахарного диабета, головных болей, снижения памяти и концентрации, расстройств настроения, депрессии, а также эректильной дисфункции.