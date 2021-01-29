Невролог назвал последствия приема таблеток при головной боли 

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Врач-невролог Павел Бранд рассказал, стоит ли пить таблетки в случае головной боли. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik

По его словам, человек не может определить, будет ли боль становиться сильнее. Поэтому лучше сразу принять обезболивающее.

«Для единичных случаев можно выбрать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Это лучший вариант для разового купирования боли», — порекомендовал врач.

Однако если боль проявляется часто, то стоит проконсультироваться со специалистом. Бесконтрольный прием обезболивающих также может стать причиной головной боли.

«Существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять», — пояснил он.

Частым приемом обезболивающих считается показатель более 15 дней в месяц или трех дней подряд.