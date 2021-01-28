Рак щитовидной железы: какие симптомы должны вас насторожить

Рак щитовидной железы — достаточно редкая разновидность опухоли, однако важно знать, как он проявляется на ранних стадиях, чтобы в случае чего вовремя обратиться к врачу.

Как сообщает онлайн-издание The Health Site , в большинстве случаев точная причина развития рака щитовидной железы, расположенной у основания шеи, неизвестна. Определены лишь факторы риска.

Среди них — незлокачественные болезни данного органа, облучение, наследственность, хронический дефицит йода, ожирение, а также пол (у женщин заболевание выявляют чаще, чем у мужчин).

Первыми симптомами рака щитовидной железы, которые проявляются на ранних стадиях — образование болезненной шишки или припухлость в области шеи. По мере увеличения новообразования в размерах, появляются и другие настораживающие признаки: частый беспричинный кашель, неприятные ощущения в шее, необъяснимая охриплость и затрудненное дыхание.

Если вы обнаружили у себя их, обязательно сходите на прием к врачу, который проведет физический осмотр, соберет анамнез и направит на дополнительное обследование и анализы. С их помощью специалисты смогут определить опухоль, ее размеры и стадию развития болезни.

В зависимости от этих факторов будет подобрано подходящее лечение, которое, как правило, включает удаление опухоли, химио— и лучевую терапию, а также назначение заместительной гормональной терапии. Очень часто в последние годы применяется таргетное лечение, которое позволяет избавиться от новообразования точечно и сохранить здоровые клетки органа.