Как теннисный мяч избавляет от храпа 

Храп — очень распространенная проблема. Иногда, чтобы избавиться от него, для начала нужно изменить образ жизни. Например, сбросить лишний вес, перестать пить, курить и принимать снотворное. Но, если все уже перепробовано, а храп не пропадает, в ход идут все возможные средства. Одно из них — теннисный мяч. Подробнее — в материале "Рамблера".

Сегодня продается множество приспособлений, которые якобы помогают избавиться от храпа. Маски, эластичные повязки, силиконовые клипсы в нос, кислородные подушки. Но не хуже справляется с проблемой простой теннисный мяч. Он стоит гораздо дешевле (около 200 рублей за набор из трех штук) и доставляет меньше неудобств. Как его использовать, не считая большого тенниса?

Чтобы избавиться от храпа, нужно вшить небольшой мешочек с мячом в подол ночной рубашки или футболки. Или можно сделать себе пояс с игровым снарядом, который будет фиксироваться на пояснице. Это не позволит храпящему человеку спать на спине.

Пользу теннисного мяча в борьбе с храпом подтвердили ученые мельбурнского института Austin Health. Их исследования показали, что метод работает на 80% людей, страдающих одышкой и храпом. Такая рекомендация есть и на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Кстати, использовать теннисный мяч от храпа — не новая идея. Еще 113 лет назад, в 1908 году, одну из подобных методик запатентовали в США.