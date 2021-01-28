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3 продукта, уничтожающих либидо 

Мира Маркина 5 часов назад
3 продукта, уничтожающих либидо
Фото: depositphotos.com
Анофрозиаки — вещества и продукты, способные значительно ухудшить качество вашей интимной жизни. Подчас именно по их вине ни вам, ни вашему партнеру не хочется заниматься сексом. Подробнее о том, что стоит исключить из рациона, если вы не хотите навредить своему либидо, — в материале "Рамблера".

Поваренная соль

По данным ВОЗ, подавляющее число жителей развитых и развивающихся стран на регулярной основе потребляют в несколько раз больше натрия, чем требуется организму на самом деле. Избыток соли может привести не только к пониженному либидо, но также к проблемам с сердцем и сосудами и образованию камней в почках.

Сладости

Чем больше сахара мы потребляем, тем больше инсулина вырабатывает организм, в результате чего производится меньше тестостерона. Сладкоежкам стоит быть осторожнее с любимыми лакомствами, ведь сахар приводит к снижению мужской потенции и чреват серьезными проблемами с либидо.

Алкоголь

Многие убеждены, что бокал-другой спиртного способствует расслаблению, а следовательно, хорошему сексу. Однако это миф. Алкоголь повышает уровень эстрогена и снижает уровень тестостерона у мужчин, что приводит к проблемам с эрекцией. Вдобавок к этому, спиртное — самый настоящий депрессант, который при злоупотреблении крайне негативно сказывается на либидо.
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