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Что такое гинекомастия и когда мужчинам бить тревогу 

Мира Маркина 5 часов назад
Что такое гинекомастия и когда мужчинам бить тревогу
Фото: depositphotos.com
Гинекомастией называют одно— или двухстороннее увеличение груди у мужчин. Молочные железы не только увеличиваются в размере, но также становятся более чувствительными и даже начинают болеть. Подробнее об этом недуге — в материале "Рамблера".
Как правило, гинекомастия развивается вследствие увеличения половых гормонов эстрогенов и снижения тестостерона, что может происходить по разным причинам. В числе самых распространенных: естественные гормональные изменения (у новорожденных, подростков и мужчин 50+), болезни (от цирроза до опухолей), лекарства и растительные средства.
В большинстве случаев гинекомастия не опасна и проходит сама собой. Однако изредка она может свидетельствовать о развитии онкологии. Чтобы исключить этот вариант, врач-маммолог должен назначить соответствующее обследование.
Чтобы предотвратить возникновение гинекомастии медики рекомендуют ограничить потребление алкоголя, не употреблять лекарства без назначения специалиста (в случае, если препараты способны вызвать гинекомастию, врач должен их заменить) и избегать наркотических веществ.
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