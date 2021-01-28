Что такое прозопагнозия и как жить, если она вас настигла 

Прозопагнозией именуют когнитивное расстройство, при котором человек не способен различать лица. У разных пациентов болезнь протекает по-разному: одни не могут вспомнить лица новых знакомых, другие не в силах распознать даже близких людей. Подробнее об этом недуге и о том, как с ним жить, — в материале "Рамблера".

Загадка данной болезни состоит в том, что у человека с прозопагнозией нет проблем с памятью, а также не наблюдается умственных отклонений. Кроме того, у таких людей зачастую достаточно острое зрение.

Болезнь бывает двух видов — приобретенная и врожденная. В первом случае причиной повреждения веретенообразной извилины могут стать травма или инсульт. Во втором случае, как предполагают ученые, недуг провоцирует наследственность: существуют семьи, в которых от него страдают сразу несколько человек. Однако врожденная прозопагнозия встречается лишь у 2% людей в мире.

ребенок часто подходит к незнакомцам, принимая их за близких

в непривычных местах при встрече не узнает знакомых людей

плохо понимает сюжеты фильмов и мультиков

прежде чем подойти к родственнику, ребенок ждет, когда тот его позовет

резко становится замкнутым в многолюдных местах Человек, столкнувшийся с этой болезнью, во взрослом возрасте может распознать проблему сам. А вот ребенку недуг определить куда сложнее. Выявить нарушение у чада можно, обратив внимание на следующие моменты:

Заметив симптомы прозопагнозии у себя или у своего ребенка, необходимо обратиться к терапевту или к педиатру.