На какое опасное заболевание указывают частые спазмы в ногах 

Ученые Национального института сердца, легких и крови утверждают, что нужно обратить внимание на спазмы в мышцах ног, так как они не возникают без причины.

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на Express, неприятные ощущения в конечностях могут быть тревожным звоночком, который свидетельствует о высоком уровне холестерина в крови. Происходит это потому, что из-за отложения его на стенках сосудов они теряют эластичность, а кровоток замедляется. Если проблему не решить, со временем она приведет к развитию заболеваний периферических артерий, симптомом которых и становятся судороги, ломота и боли в конечностях.

Эксперты подчеркнули, что заболевания периферических артерий — очень распространенный недуг, который поражает каждого двадцатого человека в возрасте старше 50 лет. Однако встречается эта проблема и у более молодых людей. «Практически каждый человек с данным заболеванием не ходит далеко или быстро, как ранее, поскольку возникают неприятные ощущения в ногах», — сообщили специалисты.