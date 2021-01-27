В каком случае алкоголизм перерастает в депрессию 

Не секрет, что при алкоголизме у человека начинаются проблемы с психикой. На мозг влияет не только то, что он психологически зависим, но и токсичные продукты распада алкоголя. У врачей существует даже специальный термин "алкогольная депрессия", когда человек впадает в уныние из-за употребления алкоголя или в том случае, когда он пытается вылечиться.

Алкогольная депрессия может быть двух видов: краткосрочная и долгосрочная. В первом случае она появляется единично, после того, как человек накануне злоупотреблял спиртным. Во втором случае она появляется после длительного запоя и для ее лечения требуется помощь специалиста.

Самая тяжелая стадия алкогольной депрессии проявляется в том случае, когда человек начинает выпивать, чтобы заглушить душевную боль, ему становится легче на один вечер, а с утра все начинается заново. В таким случае алкоголь только усугубляет депрессивное состояние: появляется тревожность, раздражительность, апатия, развивается меланхолия. Это состояние остается до тех пор, пока человек не примет спиртное.

Употребляя алкоголь в таком состоянии человек делает только хуже и психологически, и физически. Он развивает зависимость и толерантность к алкоголю, из-за чего его состояние может долго не поддаваться лечению.

Если человек продолжает в депрессии пить алкоголь, состояние эйфории с каждым разом становится все меньше и меньше, что приводит к деградации. Депрессия является достаточно серьезно патологий, при которой снижает физическая и умственная активность, поэтому без помощи специалиста человек не сможет самостоятельно или с помощью родственников вылечить алкогольную депрессию.