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Назван неожиданный предвестник инфаркта 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.
По ее словам, область живота — один из ключевых участков, на который следует обратить внимание при подозрении на сердечный приступ.
Собеседница издания объяснила, что при инфаркте сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.

"Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом",

— предупредила специалист.
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.
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