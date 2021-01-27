Как проявляется синдром Аспергера 

Синдром Аспергера появляется с раннего детского возраста и считается нарушением психического развития. Специалисты говорят, что проявление диагноза похоже на аутизм, но при синдроме Аспергера ребенок сохраняет возможность говорить, мыслить, рассуждать и поддается обучению. Этот синдром встречается в среднем у 0,06 процента населения, но число таких диагнозов в последнее время резко растет. Точная причина возникновения синдрома Аспергера неизвестна, но врачи предполагают, что заболевание передается генетически. "Рамблер" рассказывает, по каким признакам можно определить наличие синдрома Аспергера. Точный диагноз человеку может поставить только специалист.

Особенности речи и языка

Люди с синдромом Аспергера отличаются монотонной речью. При общении они могут использовать чрезмерно формальную манеру в неуместном для этого месте. Кроме того, такие дети не могут правильно воспринимать обороты речи. Все слова и словосочетания они понимают буквально.

Проблемы во взаимодействии

Ребенок с синдромом Аспергера не может успешно взаимодействовать с ровесниками. У них возникают проблемы в общении, а также из-за поведения. Дело в том, что такой ребенок не понимает, как правильно вести себя в социуме и как показать свои эмоции.

Внешние признаки

Ребенка с синдромом Аспергера можно выявить по внешним признакам. Так, при общении с другими людьми он ограничен в жестикуляции и использует недостаточную или неуместную мимику. Для детей характерен пустой, застывший взгляд, который держится н одной точке.

Повторяющееся поведение

Люди с синдромом Аспергера любят рутинную работу, которая постоянно повторяется. Дети могут часами разбирать и собирать один и тот же конструктор Lego. Некоторые проявляют ограниченные интересы, так, например, дети начинают складировать определенную вещь в своей комнате.