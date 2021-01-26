Маникюрша распознала рак у клиентки по ногтю

Вертикальная черная полоса на ногте может свидетельствовать о развивающемся онкологическом заболевании.

Некоторое время назад мастер маникюра Джин Скиннер разместила в Facebook пост о том, как к ней на маникюр пришла женщина с яркой черной полосой на одном из ногтей — ранее она не раз бывала в этом салоне и ее ногти были обычными. Мастер встревожилась: такие полосы могут быть опасным симптомом, свидетельствуя о развивающейся подногтевой меланоме — одном из видов рака кожи, поражающего ногтевое ложе.

Сев в кресло, она сказала, что хочет закрасить полосу в темный цвет. Но это меланома! Не хотела ее пугать, но сказала ей сразу же — нужен врач,

«Она позвонила мне сегодня и сказала, что это действительно очень агрессивная меланома, которая уже распространилась на ее гланды»,

— написала Джин.

Странные изменения ногтевых пластин необязательно свидетельствуют о раке, изменение цвета ногтей может быть связано с другими факторами — например, приемом лекарств, нормализующих давление. Однако в любом случае стоит обратиться к доктору, если на ногте появилась такая полоса.