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Как происходит кодирование от алкоголизма 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Как происходит кодирование от алкоголизма
Фото: depositphotos.com
Многие люди, страдающие от зависимости к спиртному, решаются на кодирование от алкоголизма. Этот способ подходит не всем, но считается эффективным, когда человек находится в поздней стадии заболевания. Существуют разные методы кодирования, которые популярны благодаря финансовой доступности, а самому человеку н нужно прилагать особых усилий для этого. "Рамблер" рассказывает, как происходит кодирование.

Фармакологический метод

Существуют специальные препараты, которые помогают подавить тягу к алкоголю. Человек проходит курс приема этих лекарств, которые вызывают отторжение спиртного. В большинстве средств содержится вещество дисульфирам. Благодаря этому веществу в организме человека накапливается определенный фермент, который останавливает процесс распада этилового спирта и превращает его не в обычное токсичное вещество, а в яд. Каждый раз, когда закодированный человек начнет употреблять алкоголь, он будет чувствовать сильнейшее отравление, которое сопровождается болезненными ощущениями: понижение давления, учащение сердцебиения, тошнота, рвота. В результате у пациента возникает рефлекс и отвращение к спиртному.

Психотерапевтический метод

В этом методе не используются никакие препараты. Человек должен достигнуть стадии отвращения после употребления алкоголя за счет врача-психотерапевта. Существуют разные способы, но некоторые из них критикуют из-за нарушения врачебной этики. Например, одним из них являются некоторые виды гипноза. Существует неглубокий гипноз, когда доктор работает с человеком и с помощь убеждения и различны упражнений уменьшает тягу к алкоголю и глубокий гипноз, благодаря которому с помощью различных установок пациент на подсознательном уровне чувствует отвращение к спиртному. Одним из наиболее действенных методов считается работа с психотерапевтом, который пытается проработать с человеком вопросы о его жизни и причинах алкоголизма. Однако он требует вовлеченности и большого количества сеансов.
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