Вся правда о гепатите: лечится ли он и как передается

Каждый россиянин слышал про гепатит, большинство девушек боятся как огня подхватить его в салонах красоты (спойлер: и правильно боятся), но что на самом деле скрывается под этим страшным названием? Обычная желтуха или маячащий на горизонте цирроз печени? WMJ.ru собрал самые интересные вопросы об этом заболевании и ответил на них с врачом-терапевтом.

Наталья Зубарева терапевт, доктор превентивной и антивозрастной медицины, практикующий врач, втор серии бестселлеров, научный редактор зарубежной литературы

Гепатит А, B, C — в чем разница?

Существует 5 основных вирусов гепатита — типа A, B, C, D и E. Они различаются механизмом заражения и особенностями протекания. К развитию гепатитов А и Е обычно приводит употребление в пищу загрязненных пищевых продуктов или воды. Гепатитом В, С и D обычно заражаются при контакте с зараженной кровью: в результате переливания, использования в ходе медицинских и косметологических инвазивных процедур загрязненного оборудования. Также вирус может передаться от матери ребенку во время родов или при сексуальных контактах.

Какой самый опасный тип гепатита?

Гепатиты B и С. Согласно постановлению правительства России от 1 декабря 2004 года, гепатиты этих типов включены в перечень социально значимых заболеваний.

Какой самый вероятный путь передачи?

Сложный вопрос. Если вы без прививки от гепатита А, например, отправитесь в страну с плохой санитарией, то у вас все шансы его подцепить. При этом большинство случаев заражения гепатитом C происходит в медицинских учреждениях и салонах красоты при нарушении санитарных норм.

Гепатит А

По каким признакам можно заподозрить гепатит А?

Симптомы: общая слабость, повышенная температура, пожелтение кожи и глазных белков, боль в животе, рвота и диарея.

Где можно заразиться вирусом гепатита А?

Вирус гепатита А присутствует в фекалиях инфицированных людей, и обычно им заражаются при употреблении загрязненных пищевых продуктов или воды, а также при некоторых видах сексуальных отношений. Большинство людей в районах мира с плохой санитарией инфицировано этим вирусом.

Лечится ли гепатит А и сколько длится болезнь?

Во многих случаях инфекция протекает в легкой форме, большинство людей полностью выздоравливает, и у них остается иммунитет, однако иногда гепатит А может представлять угрозу для жизни. Это зависит от особенностей конкретного организма. Специфического лечения нет — организм должен справиться с инфекцией самостоятельно. Поэтому пациентам назначают диету, постельный режим, прием гепатопротекторов.

Бывает ли гепатит А без желтухи?

Да, примерно в 30% случаев.

Сколько существует стадий заболевания гепатитом А, B, С?

Если гепатит А всегда протекает в острой форме, то типы B и C на ранней стадии болезни в некоторых случаях могут протекать без симптомов, и это опасно возможностью перехода в хроническую форму, а впоследствии к фиброзу и циррозу печени, в конечном итоге к раку.

Гепатит С

Можно ли подхватить гепатит С в маникюрном салоне?

Да, можно, если мастером не соблюдаются правила стерилизации инструментов.

Какие противопоказания могут быть для применения противовирусной терапии?

Каждый раз перед врачом стоит сложная задача назначить правильные препараты, которые будут эффективно взаимодействовать между собой и не вызовут побочных реакций. Иногда сопутствующие заболевания могут стать противопоказанием для назначения препаратов прямого противовирусного действия. Вообще все очень индивидуально. Самое важное — чтобы пациент не занимался самолечением, что часто стало встречаться с появлением в свободном доступе лекарств от гепатита. Бесконтрольное лечение может привести к ухудшению состояния и резистентности вируса.

Что такое низкая и большая нагрузка, если сдаешь количественный ПЦР гепатита С?

При высокой вирусной нагрузке, соответственно, повышается риск перехода инфекции в хронику, и, кроме того, в этом случае пациент является источником инфекции. Низкая нагрузка позволяет делать благоприятный прогноз течения заболевания.

Возможно ли вылечиться от гепатита С благодаря пересадке печени?

На стадии цирроза это необходимо, но, к сожалению, даже это не гарантирует стопроцентного излечения.

Чем опасно носительство гепатита С и каким считать в норме анализ крови на трансаминазы?

Из каждых 100 человек, инфицированных вирусом гепатита С, у 55-85 будет хроническая инфекция, у 5-20 человек в течение 20-30 лет разовьется цирроз печени, 1-5 человек погибнут от последствий хронического гепатита С (цирроз или рак печени). Что касается анализов, то для диагностики имеют значение не показатели АЛТ и АСТ, а их соотношение. Этот коэффициент носит имя доктора де Ритиса. Но никогда врач не будет ставить диагноз только по этим показателям.

В какой ситуации развивается цирроз печени?

Если инфекция перешла в хроническую стадию, риск развития цирроза очень велик, в течение следующих 20 лет он составляет от 15% до 30%.

Может ли гепатит вернуться после ремиссии?

Да, из-за того, что вирус остался в организме, болезнь может вернуться. Поэтому гепатит необходимо лечить, а после наступления ремиссии требуются регулярные проверки.

Беременность на фоне гепатита

Через какое время можно планировать беременность после гепатита?

Через полгода после окончания противовирусного лечения, но обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Можно ли планировать беременность, если у партнера положительный тест на гепатит?

Да, но необходим контроль активности вируса, а кроме того, свои коррективы могут внести некоторые принимаемые партнером препараты для лечения гепатита B. Некоторые могут вызывать проблемы со сперматогенезом, повышать риск поломки сперматозоидов и проблем при беременности. Просто наличие антител к гепатиту B на зачатие и вынашивание не влияет.

Как может отразиться на ребенке положительный результат на гепатит у мамы?

Гепатит не оказывает заметного негативного влияния на развитие плода и в большинстве случаев не мешает матери выносить ребенка. Случаев внутриутробного заражения зарегистрировано не было. При родах есть небольшая (около 5%) вероятность заражения гепатитом С и существенно выше гепатитом В, поэтому младенцам в первые 24 часа делают прививку.