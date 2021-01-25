Признаки, позволяющие определить внутреннее кровотечение 

Кровотечение — серьезная причина для беспокойства, однако хуже всего, если оно останется незамеченным. Так бывает при внутреннем кровотечении. Подробности — в статье «Рамблера».

Внутреннее кровотечение в брюшной полости чаще всего возникает от падения с высоты или от удара, в легких — из-за перелома ребер, повреждения плевры и сосудов, в голове — после черепно-мозговых травм. Иногда оно возникает из-за трещин на стенках пищевода — так бывает при чрезмерном переедании и увлечении спиртными напитками. Кроме того, причинами внутренних кровотечений часто являются хронические заболевания ЖКТ, такие как язвы желудка и кишечника, гастрит, злокачественные опухоли, цирроз печени.

Женщины могут столкнуться с внутренним кровотечением в результате аборта, отслойки плаценты, разрыва матки, яичников и родовых путей, а также при внематочной беременности. Какие же симптомы должны насторожить человека?

В первую очередь, нужно обратить внимание на беспричинную жажду, холодный пот, слабость и сонливость, чересчур бледную кожу, потемнение в глазах, повышенное сердцебиение и падающее давление, а также головокружение. Кровотечение средней тяжести, кроме того, характеризуется обмороком, мышечной слабостью и тошнотой.

Посинение кожи и губ, тремор в руках, пульс до 110 и более ударов в минуту и давление до 80 мм рт.ст., а также фактическое отсутствие мочи говорят о тяжелой степени внутреннего кровоизлияния.

Есть и специфические признаки. Например, рвота кровью кофейного цвета указывает на кровотечение в области пищевода и желудка, дегтеобразный стул — на кровоизлияние в тонком кишечнике и верхних областях пищеварительной системы. А кашель с выделением кровавой пены — характерный симптом кровотечения в легких.

Разумеется, при первых же тревожных признаках нужно немедленно вызвать скорую помощь и не игнорировать симптомы.