Какие необычные симптомы указывают на заболевания печени 

Жировой гепатоз — один из самых распространенных скрытых недугов печени, о котором вы можете даже не подозревать. Но есть не самые очевидные симптомы, которые могут на него указывать.

Как сообщает онлайн-издание Express , жировой гепатоз печени развивается, когда организм производит слишком большое количество жира или плохо его усваивает, способствует развитию данного состояния и злоупотребление алкоголем. Сигнализировать о болезни может хроническая усталость. Причем состояние апатии может чередоваться со всплесками энергии или быть постоянным.

В то же время в ответ на выработку жира организмом печень начинает опухать, из-за чего может развиваться боль в правом верхнем отделе живота или плече. Среди более очевидных признаков развития заболевания — ожирение любой степени, а также подтвержденные анализами инсулинорезистентность и высокий уровень триглицеридов в крови.

Специалисты подчеркнули важность регулярного УЗИ печени, особенно при наличии лишнего веса и вышеперечисленных симптомов, потому что вовремя не выявленный жировой гепатоз может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза и рака печени.