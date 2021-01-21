Привычки, которые ежедневно разрушают позвоночник

Позвоночник — один из тех важнейших органов, который оказывает влияние на работу всего организма. Проблемы с ним могут обернуться проблемами с сердцем, мозгом и привести к развитию еще более серьезных недугов.

Однако многие люди ежедневно разрушают позвоночник, даже не подозревая об этом. Подробнее об этих вредных привычках — в материале "Рамблера".

Зависимость от телефона

Проводя много времени со смартфоном в руках, человек автоматически увеличивает нагрузку на верхний отдел позвоночника. Кроме того, крайне вредно разговаривать по телефону, зажав девайс плечом. С течением времени все это может привести к смещению дисков и серьезному искривлению.

Курение

Зависимость от табачных изделий негативно сказывается не только на легких, но и на позвоночнике. В частности, вредная привычка может спровоцировать преждевременную дегенерацию позвоночных дисков. Основная проблема заключается в том, что курение препятствует циркуляции крови и лимфатической жидкости в дисках, что обезвоживает их и лишает питательных веществ.

Привычка сутулиться

С возрастом человеку становится все тяжелее держать спину прямо. Однако именно в старшем возрасте прямой позвоночник нам необходим как никогда. Если он искривлен, повышается нагрузка на внутренние органы, что в перспективе может привести к самым тяжелым последствиям.

Чтобы сохранить здоровье позвоночника и исправить осанку, специалисты советуют регулярно заниматься йогой и другими практиками, помогающими расправить позвоночник.