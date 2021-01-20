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Врач: жевательная резинка может грозить диареей 

Мира Маркина 6 часов назад
Врач: жевательная резинка может грозить диареей
Фото: depositphotos.com
Профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил об опасности жевательной резинки. Об этом сообщает агентство "Москва".
По словам медика, в жвачке содержится вещество ксилит, оказывающее послабляющее действие. Именно из-за этого постоянное употребление жевательной резинки может стать причиной диареи.
Кроме того, жвачка способствует выделению слюны и желудочного сока. Если у пациента есть болезнь, при которой выделяется кислое содержимое желудка в пищевод, это может спровоцировать желудок.
Вдобавок к этому, употребление одной жвачки может привести к тому, что на ней образуются микробы, которые человек будет пережевывать. Буеверов также добавил, что жвачка не заменит чистку зубов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал, действительно ли наркоз отменят пять лет жизни.
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