Врач: жевательная резинка может грозить диареей 

Профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил об опасности жевательной резинки. Об этом сообщает агентство "Москва"

По словам медика, в жвачке содержится вещество ксилит, оказывающее послабляющее действие. Именно из-за этого постоянное употребление жевательной резинки может стать причиной диареи.

Кроме того, жвачка способствует выделению слюны и желудочного сока. Если у пациента есть болезнь, при которой выделяется кислое содержимое желудка в пищевод, это может спровоцировать желудок.

Вдобавок к этому, употребление одной жвачки может привести к тому, что на ней образуются микробы, которые человек будет пережевывать. Буеверов также добавил, что жвачка не заменит чистку зубов.