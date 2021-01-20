Современные решения для профилактики вирусных заболеваний 

Забота о здоровье важна в любое время. Каждый день мы сталкиваемся с большим количеством людей на работе, в институте, ресторане или общественном транспорте. Информации о том, как сохранить здоровье стало очень много. Однако, важно уделять внимание именно тому, как защитить себя, работая в офисе, даже в период пандемии, а не только дома, принимая лекарства.

O-VIR подобрали самые эффективные решения для укрепления иммунитета:

Проветривать помещение рекомендуется каждые 2 часа по 5-10 минут. Сухой и теплый воздух — благоприятная среда для распространения бактерий. Оптимальная влажность воздуха для человеческого организма — 50-60%. А влажная уборка. позволяет избавиться от пыли, в которой содержится большое количество бактерий. Соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки перед едой, избегать предметов общего пользования. При недомогании, по возможности, остаться дома. Всегда есть неотложные дела, встречи, совещания… Но стоит позаботиться о себе и окружающих. Больше двигаться. Не ленитесь делать перерывы и разминаться. Помимо того, что сидячий образ жизни негативно влияет на двигательный аппарат, иммунитет тоже страдает. Использование специального оборудования для обработки помещений.

Одно из самых эффективных способов избавиться от вирусов — использовать рециркулятор. Этот прибор очищает и обеззараживает воздух от вирусов и препятствуют повторному их размножению, в отличие от очистителей воздуха, которые только освежают помещение.

Принцип действия рециркуляторов основан на обеззараживании воздуха бактерицидным излучением ультрафиолетовых ламп при его прохождении с помощью малошумных вентиляторов через корпус прибора.

Высокая степень обеззараживания достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока УФ-ламп и рециркуляции воздуха. Так же большинство приборов обладают набором различных фильтров, которые позволяют гарантировать высокую степень очистки воздуха для любых помещений.

Наряду с защитными характеристиками, O-VIR заботятся о сохрании уюта и интерьера вашего дома. Рециркуляторы сделаны согласно дизайнерским проектам, чтобы они могли гармонично смотреться вместе с мебелью и гармонично вписывались в интерьер.

Все приборы полностью безопасны для здоровья и на 99,9% эффективны в борьбе с такими микроорганизмами, как вирусы стафилококка, дифтерии, туберкулеза, ОРВИ, ОРЗ, COVID-19 и прочими опасными вирусами.