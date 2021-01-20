Кому противопоказано жить у моря 

Мечтой каждого второго человека, живущего в мегаполисе, является спокойная размеренная жизнь на морском побережье. Однако не всем подойдет специфичный влажный климат и новая среда обитания. "Рамблер" рассказывает, с какими болезнями противопоказано жить у моря.

Переизбыток йода

Избыток йода в организме человека сказывается на его состоянии столь же негативно, сколько и недостаток. Из-за него появляется гипертиреоз. Общее состояние человека с переизбытком йода также ухудшается. Среди симптомов — повышенная потливость, раздражительность и мышечная слабость. Подобные симптомы могут привести к атрофии мышц. Переизбыток йода в организме у жителей морского побережья побороть крайне сложно, поэтому их отправляют в горные санатории, где они проходят специальные процедуры и питаются по особому меню.

Проблемы с суставами

Часто люди, страдающие артритом, жалуются на боль в суставах при увеличении влажности. В большинстве приморских городов влажность очень высокая, из-за чего страдают люди с больными суставами. Особенно часто на боли и неприятные ощущения люди указывают в теплые и влажные дни. Опасно жить на побережье пациентам с такими заболеваниями, как артрит, фибромиалгия, мигрень и невропатическая боль.

Слабый иммунитет

Это зависит от побережья страны, куда вы хотите переехать, но у воды всегда прохладнее. Жизнь у моря не всегда подразумевает круглогодичное солнце. Дело в том, что на европейском побережье жизнь в небольших городках практически останавливается в прохладные месяцы. Все это происходит из-за того, что у моря начинается сильный ветер, а туристам приезжать незачем. Люди со слабым иммунитетом могут часто болеть и простужаться в таком климате осенью, зимой и весной7