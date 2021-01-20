Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Кому противопоказано жить у моря 

Елизавета Назарова 1 час назад
Кому противопоказано жить у моря
Фото: depositphotos.com
Мечтой каждого второго человека, живущего в мегаполисе, является спокойная размеренная жизнь на морском побережье. Однако не всем подойдет специфичный влажный климат и новая среда обитания. "Рамблер" рассказывает, с какими болезнями противопоказано жить у моря.

Переизбыток йода

Избыток йода в организме человека сказывается на его состоянии столь же негативно, сколько и недостаток. Из-за него появляется гипертиреоз. Общее состояние человека с переизбытком йода также ухудшается. Среди симптомов — повышенная потливость, раздражительность и мышечная слабость. Подобные симптомы могут привести к атрофии мышц. Переизбыток йода в организме у жителей морского побережья побороть крайне сложно, поэтому их отправляют в горные санатории, где они проходят специальные процедуры и питаются по особому меню.

Проблемы с суставами

Часто люди, страдающие артритом, жалуются на боль в суставах при увеличении влажности. В большинстве приморских городов влажность очень высокая, из-за чего страдают люди с больными суставами. Особенно часто на боли и неприятные ощущения люди указывают в теплые и влажные дни. Опасно жить на побережье пациентам с такими заболеваниями, как артрит, фибромиалгия, мигрень и невропатическая боль.

Слабый иммунитет

Это зависит от побережья страны, куда вы хотите переехать, но у воды всегда прохладнее. Жизнь у моря не всегда подразумевает круглогодичное солнце. Дело в том, что на европейском побережье жизнь в небольших городках практически останавливается в прохладные месяцы. Все это происходит из-за того, что у моря начинается сильный ветер, а туристам приезжать незачем. Люди со слабым иммунитетом могут часто болеть и простужаться в таком климате осенью, зимой и весной7
Видео дня. Что будет с организмом, если есть чернослив каждый день
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение