На какие проблемы указывает боль в затылке 

Головная боль, отдающая в затылок, время от времени настигает едва ли не каждого человека. Но если в одних случаях она совершенно безобидна, то в других может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее о причинах боли в затылке — в материале "Рамблера".

Мигрень

Мигрень, как правило, проявляет себя посредством сильной пульсирующей боли, которая охватывает тольку одну часть головы. Кроме того, у больного возникает повышенная чувствительность к запахам и свету, его подташнивает, зрение затуманивается.

Зачастую впервые мигрень проявляется в детстве, после чего преследует на протяжении всей жизни. Чаще всего от этого недуга страдают женщины от 35 до 45 лет.

Затылочная невралгия

Переохлаждение, слишком долгое пребывание в одной позе, неаккуратный поворот головы — все это может повредить затылочный нерв. Кроме того, причиной данной проблемы может также быть остеоартрит, подагра, грыжа позвоночника и инфекция. Помимо пульсирующей и жгучей боли в затылке невралгия сигнализирует о себе посредством дискомфорта при повороте и наклоне головы.

Переутомление

Чаще всего боль в затылке возникает вследствие нервного и эмоционального перенапряжения. Кроме того, нередко ее провоцируют ситуации, когда человек долгое время проводит за рулем, за книгой или ноутбуком. Такая боль носит тупой, сжимающий характер и, как правило, проходит сама собой после того, как человек расслабляется и дает себе отдохнуть.