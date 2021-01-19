ОРВИ, астма, артроз и другие болезни, обостряющиеся зимой 

Несмотря на пандемию коронавируса, «обычные» болячки не сдают позиций. Зимой каждый из нас может заболеть как минимум ОРВИ. А есть хронические астматики, которые с трудом переносят морозы. Для кого еще потенциально опасна зима? Разбираем в материале ниже.

Рейтинг «зимних» заболеваний

острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп; бронхиальная астма;

аллергии;

артрит;

инфаркт миокарда;

болезни почек;

сезонное аффективное расстройство. Существует негласный список самых распространенных зимних болячек, среди них:

Банальная простуда и грипп естественно на первом месте. Причины тому: общее снижение иммунитета, переохлаждение, недостаток витамина D (зимой темнеет рано — нам банально не хватает солнечного света). Большую часть времени мы проводим в помещениях, где батареи сушат воздух, как следствие иссушается слизистая носа. При минусовой температуре куда более активными становятся риновирусы.

Следует помнить, что взрослые могут болеть простудными заболеваниями до пяти раз в год — это считается нормой, то есть с вашим иммунитетом все в порядке. Если болеете чаще, есть смысл проконсультироваться с врачом. Наш иммунитет серьезно ослабляют хронические заболевания, а не только нездоровый образ жизни.

Лучшей профилактикой гриппа является прививка, которую нужно ставить в начале осени, до ноября. Увы, ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что вы не заболеете. Смысл в другом: будучи привитым, вы легче перенесете заболевание. Грипп опасен именно осложнениями, которые нередко заканчиваются летально. В группе повышенного риска люди старше 65 лет (они же, по статистике, чаще всего прививаются), беременные, дети до пяти лет, пациенты с хроническими заболеваниями. Минимальный возраст для прививки — 6 месяцев. В случае с ОРВИ не стоит бежать в аптеку за лекарствами — достаточно отлежаться дома несколько дней, организм сам должен побороться с вирусом. Если температура выше 38,5 градусов и чувствуете себя плохо, смело принимаете жаропонижающее средство.

Морозы опасны для астматиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Люди с бронхиальной астмой стараются избегать долгого нахождения на морозном воздухе. Последний вызывает у них спазм бронхов, который оборачивается кашлем и одышкой. На морозе (а также в стрессовых ситуациях при выбросе адреналина) дыхание становится учащенным, мы дышим ртом и воздух попросту не успевает согреться — отсюда и спазмы. Не все знают, что симптомом астмы может являться кашель. Особенно если он не прекращается длительное время (в течение месяца). При таком течении заболевания типичных приступов удушья не наблюдается, но при этом ни отхаркивающие, ни разжижающие мокроту препараты не помогают.

Морозная погода традиционно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Число сердечных приступов растет именно зимой. При понижении температуры сосуды естественным образом сужаются — происходит их спазм. Особенно опасно долго находиться на минусовой температуре людям с атеросклерозом, ведь их сосуды уже и так «забиты» жировыми отложениями. Кроме того, зимой мы больше едим тяжелой, жирной пищи — холестерин повышается. На сердце возрастает нагрузка — в холод сердцу приходится перекачивать больше крови, чтобы согреть организм. Пульс учащается и люди с сердечными патологиями автоматически оказываются в зоне риска.

Урологические патологии и аффективное расстройство

Урологические заболевания также обостряются зимой. Этому способствуют переохлаждение организма, перенесенный грипп, стрессы, дефицит витаминов. Многие женщины страдают зимой от цистита, первым симптомом которого является частое мочеиспускание. Первопричина болезни — это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Переохлаждение вносит свою лепту в активизацию заболевания, но чаще всего возбудителем становится кишечная палочка, присутствующая в микрофлоре кишечника, либо бактерии. При подозрении на цистит следует сдать бактериологический посев мочи.

Не будем забывать и про сезонное аффективное расстройство — с ним сталкивается гораздо большее количество людей, чем принято думать. Признаки точно знакомы большинству: ухудшается настроение, повышается раздражительность, а у кого-то, наоборот, проявляется плаксивость. Многие отмечают апатию, усталость и мечтают о скорейшем приходе весны. Даже просыпаться зимой куда сложнее, так как за окном темно, световой день в принципе короткий. А если добавить к этому ежедневные новости о коронавирусе и ужесточаемых по всему миру мерах борьбы, настроение снижается само собой.

Психологи советуют сосредоточиться на работе (чем больше человек занят, тем меньше времени для тягостных мыслей), добавить в жизнь спорт или как минимум активный отдых на выходных, общение с друзьями. Нужно понять, что приносит вам положительные эмоции (пусть даже это просмотр фото из отпуска или катание с детьми на «ватрушках»), и увеличить присутствие этого в жизни.

Сезонный травматизм и артроз

Наконец, зимой традиционно повышается травматизм, в травмпунктах очереди.

По статистике, чаще всего зимой ломают лодыжки и ключицы, получают ушибы плечевой кости, повреждения связок голеностопного и коленного суставов, переломы костей голени. Причиной травм становятся наша невнимательность, неудобная обувь, неубранный снег, гололедица. Не говоря уже о падении сосулек и снега с крыш — они нередко становятся причинами очень серьезных травм. Совет может быть только один: научиться правильно падать. Нужно стараться приземлиться на бок, согнув руки и ноги. Мы же обычно инстинктивно вытягивает левую руку. В момент падения важно беречь голову — старайтесь прижимать ее к подбородку. Будьте внимательны на скользких дорожках и проходя под крышами — сначала убедитесь, что с них не свисают сосульки.

Казалось бы, какая связь между зимним травматизмом и артрозом? Падения, растяжения, травмы могут способствовать развитию артроза вследствие повреждения суставов. Артроз, в том числе, возникает из-за недостатка питательных веществ, необходимых для хрящевой ткани. Они поступают в сустав из крови, многое зависит от кровоснабжения окружающих тканей. Зимой мы менее активны, суставы недополучают нужное питание. Это в первую очередь характерно для пожилых людей. И все пациенты с артрозом знают, что им следует избегать переохлаждения, иначе гарантирован болевой синдром. Стоит заботиться об утеплении и посильной физической активности — суставам нужно движение.