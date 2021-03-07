Откуда берется мигрень и как ее вылечить 

Если у человека постоянно болит голова, часто виной тому мигрень. По статистике около 10-14% взрослого населения страдает от этой болезни. "Рамблер" выяснил, откуда берется головная боль и как ее вылечить.

Неврологическое заболевание, характеризуется приступами головной боли с одной или двух сторон. Причины возникновения мигрени до сих пор изучаются, хотя о первых симптомах известно со времен шумерской цивилизации. На сегодняшний момент ученым удалось выявить, что мигрень передается по наследству.

В основном, мигрень возникает после умственных и эмоциональных нагрузках, из-за нарушения сна и изменения гормонального фона. Тирамин содержится в кофе, шоколаде, сыре, копченостях и цитрусовых провоцирует развитие болей при мигрени. Мигрень и алкоголь также тесно связаны.

Спровоцировать мигрень могут и внешние признаки. Например, резкие запахи, яркий свет, громкие звуки, перепады давления.

Так как головные боли связаны с гормональным фоном, то у женщин мигрень проявляется во время овуляции, при ПМС или менструации. В ряде случаев избавиться от менструальной мигрени помогают гормональные контрацептивы. Однако в время беременности и менопаузы такие приемы не сработают.

При появлении первых признаков мигрени нужно лечь в комнате с открытыми окнами и остаться в тишине. Уменьшить боль можно при помощи массажа, холодных компрессов или контрастного душа.

Лечение болевого синдрома при мигрени проводится с учетом того, как боль влияет на повседневную жизнь больного. Если мигрень получается побороть при помощи "подручных" средств, эффективных результатов можно добиться принимая обезболивающие или нестероидные противовоспалительные препараты.

На тяжелых стадиях мигрени, которая мешает жить, нужно обратиться к врачу, который определит комбинированный подход к купированию боли. При этом избавиться от мигрени невозможно. Но схема, подобранная врачом, поможет уменьшить частоту, выраженность приступов и их тяжесть.