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Врач рассказал, на что указывает низкий уровень железа 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Врач рассказал, на что указывает низкий уровень железа
Фото: Газета.Ru
Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека.
Как отметил медик, подобная проблема со здоровьем может возникнуть из-за систематической кровопотери.

"У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, (она. —Прим. ред.) приведет со временем к железодефициту", — сказал Захаров.

По словам врача, к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.
Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.
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Болезни и лекарства , Сергей Захаров , Радиостанция "Говорит Москва"
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