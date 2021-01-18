Врач рассказал, на что указывает низкий уровень железа 

Как отметил медик, подобная проблема со здоровьем может возникнуть из-за систематической кровопотери.

"У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, (она. —Прим. ред.) приведет со временем к железодефициту", — сказал Захаров.

По словам врача, к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.

Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.