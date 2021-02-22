Что такое болезнь Крона и как ее распознать 

Болезнь Крона — это воспаление желудочно-кишечного тракта, которое в России диагностируют у каждых трех человек на 100 тысяч населения. Из-за того, что заболевание хроническое, рецидивы и обострения могут проявляться в течение всей жизни. Подробнее о симптомах этого недуга — в материале "Рамблера".

Анемия

Одышка, слабость и головные боли — все эти признаки характерны для анемии. Это заболевание провоцирует дефицит железа, фолиевой кислоты и витаминов группы B, которые всасываются в нижнем отделе кишечника. Если из-за болезни Крона эта часть кишечника страдает, возникает анемия.

Спазмы и боли в животе

Многие списывают этот симптом на расстройство пищеварения, однако, если он напоминает о себе в течение месяца или дольше, следует обратиться к врачу.

Опухший живот

Болезнь Крона нередко сопровождается твердым отеком, размер которого сопоставим с грейпфрутом. При этом живот в месте отека болезненный. Кроме того, в этом месте могут образовываться абсцессы.

Покраснение глаз

У каждого десятого пациента, страдающего от болезни Крона, диагностируют увеит, ирит или эписклерит — воспалительные заболевания глаз, которые проявляются посредством покраснения слизистой.