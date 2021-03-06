Как быстро понизить давление без таблеток 

Повышенное давление — одна из самых распространенных проблем со здоровьем. Только в США от гипертонии ежедневно умирает более тысячи человек.

Если вы заметили, что ваше давление регулярно поднимается, — это веский повод обратиться к врачу. Однако в случае, если в данный момент пойти в больницу нет возможности, существует ряд способов, как понизить давление в домашних условиях без таблеток. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Сделайте горячую ванночку

Налейте в тазик воду температурой около 45 градусов, а затем опустите в него руки и ноги на 10 минут. Благодаря горячей воде, сосуды расширятся, из-за чего артериальное давление начнет снижаться.

Выпейте теплый чай с мятой

Заварите немного листьев мяты при помощи кипятка и оставьте напиток на 10 минут. Затем выпейте медленными глотками.

Сделайте компресс с яблочным уксусом

Смочите марлю в яблочном уксусе и приложите влажную ткань к ступням на 10-15 минут. В уксусе содержатся вещества, способные снизить давление. Об этом сообщалось в ряде исследований.

Подержите руки под холодной проточной водой

Не ледяная, а именно прохладная вода способна снизить частоту сердечных сокращений, что поможет уменьшить давление.