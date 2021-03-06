Как быстро понизить давление без таблеток 

Повышенное давление — одна из самых распространенных проблем со здоровьем. Только в США от гипертонии ежедневно умирает более тысячи человек.
Если вы заметили, что ваше давление регулярно поднимается, — это веский повод обратиться к врачу. Однако в случае, если в данный момент пойти в больницу нет возможности, существует ряд способов, как понизить давление в домашних условиях без таблеток. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
Сделайте горячую ванночку
Налейте в тазик воду температурой около 45 градусов, а затем опустите в него руки и ноги на 10 минут. Благодаря горячей воде, сосуды расширятся, из-за чего артериальное давление начнет снижаться.
Выпейте теплый чай с мятой
Заварите немного листьев мяты при помощи кипятка и оставьте напиток на 10 минут. Затем выпейте медленными глотками.
Сделайте компресс с яблочным уксусом
Смочите марлю в яблочном уксусе и приложите влажную ткань к ступням на 10-15 минут. В уксусе содержатся вещества, способные снизить давление. Об этом сообщалось в ряде исследований.
Подержите руки под холодной проточной водой
Не ледяная, а именно прохладная вода способна снизить частоту сердечных сокращений, что поможет уменьшить давление.