Заболевания, которые есть практически у всех

Несмотря на прорывные технологии в области медицины, врачи все еще не научились лечить некоторые болезни. В одних случаях недуг оказывается недостаточно изученным, в других — нужны дорогостоящие лекарства. Однако существуют и те заболевания, о которых люди просто не подозревают, так как не обращают на них внимания. "Рамблер" рассказывает о недугах, которые есть практически у всех, но о них не знают, так как их сиптомы не мешают жизни.

Аллергия

В той или иной степени аллергия наблюдается практически у каждого человека на Земле. Если кто-то думает, что у него ее нет, то он просто об этом не знает. Само заболевание возникло из-за эволюции человека. Организм реагирует на разные факторы окружающей среды, воспринимает их как потенциально опасные, из-за чего дает иммунную реакцию. Медики до сих пор не умеют лечить аллергию. Все лекарственные препараты лишь купируют симптомы при необходимости.

Сколиоз и плоскостопие

Деформация костей также появилась у людей в ходе эволюции. Наши предки имели четыре опоры, а мы — всего лишь две, из-за чего сильно выросла нагрузка на позвоночник. Ситуация ухудшается еще в школе, когда детям приходится носить тяжелые рюкзаки, а еще сильнее на спину влияют смартфоны. Из-за того, что человек сидит или стоит, уткнувшись в телефон, нагрузка на шею и позвоночник увеличивается в несколько раз. Такая же ситуация и с плоскостопием. Раньше наши предки лазали по деревьям, а мы ходим ногами, из-за чего наши стопы постепенно становятся плоскими. Эти заболевания также невозможно вылечить — возможно лишь корректировать.

Болезни желудка и поджелудочной

Питание большинства современных людей оставляет желать лучшего, из-за чего 60-80% населения, по разным оценкам, страдают проблемами с желудком и поджелудочной. Они появляются от вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя), а также из-за несбалансированного питания. Так, острый гастрит и панкреатит может быстро перейти в хронический. Все это происходит из-за того, что люди не чувствуют дискомфорта и пренебрегают посещением врачей. Избежать этих заболеваний возможно только в том случае, если вы будете корректировать свое питание и вовремя посетите врача.