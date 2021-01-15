О чем говорит частый звон в ушах и что с ним делать 

Звон в ушах называют тиннитусом, и частый тиннитус может свидетельствовать о сбое в организме.
Как сообщает Express, частый тиннитус говорит о нехватке в организме витамина B12. Американские ученые из Национального института здоровья попробовали давать пациентам с нехваткой витамина и жалобами на тиннитус витамин ИВ12, после чего их самочувствие улучшилось. Исчез не только мучительный звон в ушах, но и повышенная утомляемость — пациенты порадовались приливу сил, улучшению настроения и памяти. Описание звона в ушах встречается еще в египетских папирусах — и ученые счастливы, что нащупали путь к его лечению.
Тиннитус ощущается как звон, рев, жужжание в ушах, происходящие внутри головы. Из всех пациентов, что мы лечили, у 42,5% был дефицит витамина B12,
— уточняют специалисты.
Витамин В12 необходим для производстве ДНК и красных кровяных телец, кроме того, он помогает работе мозга. Благодаря этому витамину вырабатывается миелин, помогающий нервам проводить сигнал. Перед принятием любых препаратов, в том числе витаминных, следует проконсультироваться со своим терапевтом.