Врачи назвали фактор, повышающий риск заболеваний сердца 

Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов.

Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.

Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.

Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.