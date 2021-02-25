Как отличить головную боль от инсульта 

Внезапная головная боль — один из главных симптомов инсульта. Однако нередко этот признак пациенты ассоциируют с мигренью и не спешат обращаться к врачу. Подробнее о том, как отличить головную боль от грядущего инсульта — в материале "Рамблера".

Симптомы проявляются внезапно

Даже при самой сильной мигрени симптомы проявляются постепенно, в то время как головная боль при инсульте обрушивается внезапно. Еще пару минут назад вы не чувствовали дискомфорта, а теперь головная боль стала невыносимой. Это верный признак того, что пора вызывать скорую.

Вы страдаете от "негативных" симптомов

Слабость, проблемы со зрением, утрата или заметное снижение чувствительности — все это может сигнализировать об инсульте. В случае с мигренью у человека возникают "позитивные" симптомы — то есть дополнительные ощущения. При этом других чувств он не лишается.

Вы старше 40 и раньше не сталкивались с мигренями

Как правило, мигрень впервые проявляется у человека в молодости и затем сопровождает его на протяжении всей жизни. Если вам 40 лет или более и раньше вас никогда не мучила сильная головная боль, а теперь она внезапно проявилась, — немедленно вызывайте "скорую". Вероятность инсульта крайне высока.