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Синдром автопивоварни: почему люди пьянеют от куска торта 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Синдром автопивоварни: почему люди пьянеют от куска торта
Фото: depositphotos.com
Некоторым людям, чтобы почувствовать себя пьяными, не нужно употреблять алкоголь. И дело вовсе не в веселом характере, а в редком заболевании — синдроме автопивоварни. "Рамблер" рассказывает, что это такое.
Синдром ферментации кишечника, более известный как синдром автопивоварни, возникает из-за переизбытка в организме грибка Saccharomyces cerevisiae или бактерии Klebsiella pneumoniae. Они перерабатывают съеденные человеком углеводы в алкоголь, и кусок торта может отразиться на организме так же, как крепкое спиртное.
Американские ученые в своем исследовании заболевания отметили, что ферментирующие микробы чрезмерно размножаются из-за нарушения микробиома кишечника.

"Такие расстройства кишечника вызваны диетой с высоким содержанием углеводов и рафинированных продуктов, а также чрезмерным использованием антибиотиков", — говорится в исследовании.

62-летний мужчина из Великобритании Ник Карсон из-за синдрома автопивоварни придерживается кето-диеты с низким содержанием углеводов в рационе и постоянно носит с собой алкотестер.

"Всего за несколько минут я из кристально трезвого превращаюсь в пьяного в зюзю. И это неприятно, я страдаю из-за провалов в памяти. Я просто несу бред и хожу кругами", — рассказал англичанин изданию Daily Mail.

У него симптомы заболевания появились около 20 лет назад. При этом долгое время мужчине не могли поставить диагноз, и о существовании такого синдрома он узнал из сериала "Доктор Мартин".
У 26-летней американки Алиши Келш необычная болезнь появилась после приема антибиотиков. Каждый день девушка приходила домой в состоянии алкогольного опьянения. У нее был сильный запах изо рта, стеклянные глаза и нечленораздельная речь.
Летом прошлого года появились новости, что 47-летнему бельгийцу удалось вылечить заболевание. Ему сделали фекальную трансплантацию — пересадку кишечных бактерий от здорового донора.
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