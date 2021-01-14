Ученые: анорексию вызывает состав микрофлоры кишечника

Фактором развития анорексии могут стать не только психологические причины, но и состав микрофлоры кишечника. Ученые обнаружили, что у больных анорексией людей состав микрофлоры менее разнообразен, чем у здоровых.

Об этой неожиданной причине свидетельствует исследование биологов из Оксфордского университета, оно опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry.

Ученые провели эксперимент: очистили кишечник мышей от бактерий, а затем пересадили им микрофлору пациента с анорексией. В результате животные начали гораздо медленнее набирать вес, стали тревожными и импульсивными. При этом те мыши, которым пересадили микрофлору здоровых людей, демонстрировали обычное поведение.

Биологи выразили надежду, что в будущем заболевание можно будет предотвращать, очищая организм людей от бактерий и пересаживая им микрофлору здоровых людей.