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Малышева назвала ошибки людей при обморожении 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Малышева описала ошибки людей при обморожении
Фото: РИА Новости
Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала ошибки, которые люди часто совершают при обморожении. В некоторых случаях, как подчеркнула специалист, нужно обращаться к врачу. Выпуск «Жить здорово!», в котором Малышева поделилась советами, опубликован на YouTube-канале передачи.
Так, по словам врача, при обморожении нельзя сразу опускать конечности в горячую воду. Начинать нужно с воды температуры тела. Кроме того, нельзя растираться снегом — это только больше травмирует поврежденную часть тела. Не советует эксперт и растираться спиртом или употреблять алкоголь. Первое не приводит к расширению сосудов, а второе притупляет боль.

Кроме того, Малышева пояснила, что при первой стадии обморожения кожа бледнеет.

Когда температура на ее поверхности опускается до плюс пяти градусов, наступает вторая стадия, характеризующаяся появлением волдырей. При третьей стадии разрушения затрагивают более глубокие слои кожи и тела, теряется чувствительность, разрушаются нервные рецепторы. При четвертой стадии появляется гангрена.
Врач посоветовала обращаться к врачу, если при обморожении стала пропадать чувствительность.
Ранее Малышева рассказала, чем опасно купание в проруби. По ее словам, это мероприятие не имеет ничего общего с таинством крещения, при этом из-за задержки дыхания во время погружения в ледяную воду зачастую останавливается сердце или возникает смертельное нарушение его ритма.
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Болезни и лекарства , Елена Малышева
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