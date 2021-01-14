Американские эксперты назвали неожиданный предвестник инфаркта

Специалисты из Гарвардской медицинской школы назвали изжогу неожиданным предвестником «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента. Об этом пишет Express.

Ученые определили, что ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом.

Однако главными признаками инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом некоторые не подозревают о проблемах с сердцем, поскольку таких симптомов может и не быть.

Врачи советуют не игнорировать такое недомогание как изжога и обратиться за консультацией.