3 симптома, указывающие на слишком высокий холестерин 

Холестерин — вещество, необходимое организму человека для нормального функционирования, однако, когда его уровень повышается до опасных отметок, возникает риск развития гипертонии, проблем сердцем.

Как сообщает онлайн-издание Express , холестерин необходимо контролировать: даже в молодом возрасте сдавать анализы, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья в будущем.

Однако есть и вполне себе реальные физические признаки, которые должны заставить вас насторожиться.

Так, по мнению экспертов, на высокий уровень холестерина указывает ничем не мотивированная боль в конечностях. Объясняется это тем, что холестериновые бляшки, оседая на стенках сосудов, закупоривают их, и кровоток нарушается, из-за этого и возникает ломота и покалывание.

На закупорку сосудов в области головы могут указывать головные боли, которые регулярно и часто повторяются. Это очень опасно, так как, если вовремя не обследоваться и не начать устранять проблему, можно стать жертвой инсульта.

Также о высоком уровне холестерина может говорить боль в груди, как правило, возникающая с левой стороны и в некоторых случаях распространяющаяся в область шеи. Если оставить ее без внимания, это может привести к сердечному приступу.