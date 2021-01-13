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3 симптома, указывающие на слишком высокий холестерин 

Passion.ru 3 часа назад
3 симптома, указывающие на слишком высокий холестерин
Фото: Passion.ru
Холестерин — вещество, необходимое организму человека для нормального функционирования, однако, когда его уровень повышается до опасных отметок, возникает риск развития гипертонии, проблем сердцем.
Как сообщает онлайн-издание Express, холестерин необходимо контролировать: даже в молодом возрасте сдавать анализы, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья в будущем.
Однако есть и вполне себе реальные физические признаки, которые должны заставить вас насторожиться.
Так, по мнению экспертов, на высокий уровень холестерина указывает ничем не мотивированная боль в конечностях. Объясняется это тем, что холестериновые бляшки, оседая на стенках сосудов, закупоривают их, и кровоток нарушается, из-за этого и возникает ломота и покалывание.
На закупорку сосудов в области головы могут указывать головные боли, которые регулярно и часто повторяются. Это очень опасно, так как, если вовремя не обследоваться и не начать устранять проблему, можно стать жертвой инсульта.
Также о высоком уровне холестерина может говорить боль в груди, как правило, возникающая с левой стороны и в некоторых случаях распространяющаяся в область шеи. Если оставить ее без внимания, это может привести к сердечному приступу.
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