Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Упрощённый порядок обращения ряда лекарств могут продлить 

Парламентская газета 1 час назад
Упрощенный порядок обращения ряда лекарств могут продлить
Фото: Pixabay
«Правило 15 минут», действующее до 1 февраля для бесперебойной работы системы обращения маркированных лекарств, могут продлить. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Министерством промышленности и торговли, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля прошлого года. Её цель — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.
Предусматривается, что производители должны наносить специальные штрихкоды на препараты, а аптеки — сканировать их на кассе. Все данные при этом поступают в специальную систему обращения лекарств, но если ответ от неё не получен в течение 15 минут, то они могут продолжать проводить дальнейшие операции с товаром. То есть в случае с аптеками это исключает возможность задержки в продаже и возникновения очереди.
Такой порядок действует до 1 февраля, но теперь Минпромторг предлагает продлить его до истечения срока годности лекарств.
Ранее в министерстве заявили, что система маркировки лекарств, переведённая в уведомительный режим, в настоящее время не влияет на доступность лекарств и скорость их поставок.
Видео дня. Как компьютеры влияют на наше здоровье
Парламентская газета: последние новости
Медик объяснил, когда при боли в животе нужно срочно обратиться к врачу Медик объяснил, когда при боли в животе нужно срочно обратиться к врачу В ВОЗ рассказали о влиянии мутаций на ситуацию с COVID-19 В ВОЗ рассказали о влиянии мутаций на ситуацию с COVID-19 Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей
Комментарии
Болезни и лекарства , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение