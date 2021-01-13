Упрощенный порядок обращения ряда лекарств могут продлить

«Правило 15 минут», действующее до 1 февраля для бесперебойной работы системы обращения маркированных лекарств, могут продлить. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Министерством промышленности и торговли , опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля прошлого года. Её цель — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.

Предусматривается, что производители должны наносить специальные штрихкоды на препараты, а аптеки — сканировать их на кассе. Все данные при этом поступают в специальную систему обращения лекарств , но если ответ от неё не получен в течение 15 минут, то они могут продолжать проводить дальнейшие операции с товаром. То есть в случае с аптеками это исключает возможность задержки в продаже и возникновения очереди.

Такой порядок действует до 1 февраля, но теперь Минпромторг предлагает продлить его до истечения срока годности лекарств.