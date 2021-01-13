Эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета

Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на врача-эндокринолога Ральфа Абрахама.

Среди признаков диабета он в первую очередь выделяет постоянную жажду и учащенное мочеиспускание. Поэтому если человек после пробуждения регулярно ощущает сухость во рту и горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также следует насторожиться, если посреди ночи вас будит желание выпить воды.

В случае обнаружения подобных признаков специалист советует проанализировать, не сочетаются ли они с другими симптомами диабета, такими как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Если имеется несколько таких проявлений, то лучше пройти обследование.