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Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета
Фото: Fotolia / Yuri Arcurs
Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на врача-эндокринолога Ральфа Абрахама.
Среди признаков диабета он в первую очередь выделяет постоянную жажду и учащенное мочеиспускание. Поэтому если человек после пробуждения регулярно ощущает сухость во рту и горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также следует насторожиться, если посреди ночи вас будит желание выпить воды.
В случае обнаружения подобных признаков специалист советует проанализировать, не сочетаются ли они с другими симптомами диабета, такими как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Если имеется несколько таких проявлений, то лучше пройти обследование.
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