Комаровский объяснил, какая боль в животе требует обращения к врачу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе. Их список он опубликовал в Instagram

По словам Комаровского, медицинская помощь необходима, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.

Кроме того, он порекомендовал не медлить с обращением к врачу, когда боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью, диареей и повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью.

Доктор уточнил, что у детей боль в животе чаще всего связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией. Такие неопасные боли локализуются в центре живота, в области вокруг пупка, и не требуют обращения к медикам. Если же у ребенка болит живот в любой другой области, Комаровский порекомендовал привести ребенка на осмотр к врачу.