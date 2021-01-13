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Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Комаровский объяснил, какая боль в животе требует обращения к врачу
Фото: Globallookpress.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе. Их список он опубликовал в Instagram.
По словам Комаровского, медицинская помощь необходима, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.
Кроме того, он порекомендовал не медлить с обращением к врачу, когда боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью, диареей и повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью.
Доктор уточнил, что у детей боль в животе чаще всего связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией. Такие неопасные боли локализуются в центре живота, в области вокруг пупка, и не требуют обращения к медикам. Если же у ребенка болит живот в любой другой области, Комаровский порекомендовал привести ребенка на осмотр к врачу.
Ранее Комаровский объяснил, почему иногда у детей долго не проходит насморк. По его словам, остаточные явления ОРВИ могут сохраняться в течение нескольких недель.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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