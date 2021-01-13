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Миозит: почему возникает и когда нужна скорая 

Мира Маркина 6 часов назад
Миозит: почему возникает и когда нужна скорая
Фото: depositphotos.com
Воспаление мышц медики именуют миозитом. Ка правило, он проявляется посредством слабости, неуверенных движений и ощущения дискомфорта в пострадавших мускулах.
Подробнее о том, почему возникает миозит, и когда нужно срочно обращаться к врачу — в материале "Рамблера".
Существует несколько наиболее частых причин миозита.
Во-первых, — инфекционное заболевание. К примеру, ломота в теле при гриппе — крайне распространенный симптом. В данном случае миозит также сопровождается повышенной температурой, насморком и болью в горле.
Во-вторых, миозит может возникать вследствие мышечного перенапряжения. Например, после чрезмерно активной тренировки в спортзале, или, напротив, после 12 часов работы за компьютером.
Кроме того, порой миозит провоцируют аутоиммунные заболевания, в числе которых красная волчанка или прогрессирующий системный склероз.
И наконец, в некоторых случаях у пациента проявляется медикаментозный миозит, вызванный приемом определенных лекарств. Как правило, к воспалению приводят статины, препараты на основе колхицина, средства на основе гидроксихлорохина, а также альфа‑интерфероны.
Вызывать врача в срочном порядке следует в случае, если:
  • у вас есть мышца, которая вдруг опухла, стала горячей, болезненной, жёсткой;
  • ваш ребёнок жалуется на сильную боль в ногах, из‑за которой не может ходить;
  • мышечная боль и резкая слабость сопровождаются высокой температурой от 39 °C;
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